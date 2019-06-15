FENERBAHÇE'NIN anlaşma sağladığı isimlerden birisi olan Sırp oyuncu Alaxander Kolarov'u teknik direktör Ersun Yanal tam 3 mevkide birden düşünüyor.
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Yanal, Kolarov'u sol bek dışında sol stoper ve zaman zaman ortanın solunda da kullanacak. 33 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
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