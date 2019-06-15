Dirar iddialı konuştu: Yarışta biz de olacağız

FENERBAHÇE'NİN Faslı oyuncusu Nabil Dirar, kendi ülkesinin basınına konuştu.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Dirar, "Geçen sezon istisnaydı. Bir daha böyle bir sezon yaşanmaz. Yine zirve yarışının içinde oluruz. Hedef şampiyonluk" dedi.
FENERBAHÇE'NİN Faslı oyuncusu Nabil Dirar, kendi ülkesinin basınına konuştu.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Dirar, "Geçen sezon istisnaydı. Bir daha böyle bir sezon yaşanmaz. Yine zirve yarışının içinde oluruz. Hedef şampiyonluk" dedi.
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