Bugünkü
Takvim

Dirar iddialı konuştu: Yarışta biz de olacağız

, ’nin bir daha böyle bir sezon geçirmeyeceğini söyledi. "Bir daha böyle bir sezon yaşanmaz. Yine zirve yarışının içinde oluruz. Hedef şampiyonluk" dedi.

Yarışta biz de olacağız

FENERBAHÇE'NİN Faslı oyuncusu Nabil Dirar, kendi ülkesinin basınına konuştu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK
Dirar, "Geçen sezon istisnaydı. Bir daha böyle bir sezon yaşanmaz. Yine zirve yarışının içinde oluruz. Hedef şampiyonluk" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDirar iddialı konuştu: Yarışta biz de olacağız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri