Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlarında yer almayan Jeremain Lens için şu ana kadar ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor... Yönetim bunun üzerine Hollandalı futbolcu için gelecek kiralama tekliflerini de değerlendirme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lens'i satın alma opsiyonu ile kiralayıp sezon sonunda da yolları ayırmanın planını yapmaya başladı.