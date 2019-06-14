G.Saray Arda aşkı yeniden alevlendi. Sarı-Kırmızılılar eski yıldızını tekrar transfer etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu da hemen hemen her fırsatta futbolu Galatasaray'da sonlandırmak istediğini dile getiriyor.
TRANSFER BONSERVİSE BAĞLI
Sport Gazetesi, Arda Turan'ın Cimbom'a dönmek istediğini yazdı. G.Saray'ın bu transfere sıcak baktığı ancak transferin önünde bonservis engeli olduğu ifade edildi.
TRANSFERE ENGEL OLMAYACAK
G.Saray'ın yıldız futbolcu Arda Turan'a "Barcelona'dan bonservisini al... Gerisi kolay" teklifini yaptığı, Medipol Başakşehir'in de milli futbolcuya engel olmayacağı öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR PAY İSTİYOR
Arda ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Başakşehir'in bu transferden pay beklediği belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun Barcelona'daki sözleşmesi 2020'de sona eriyor.
TRANSFERDE SORUN YOK!
G.Saray dün transfer süreciyle alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Transfer sürecinin resmen başlamasıyla birlikte KAP bildirimlerimiz medya organlarımız tarafından paylaşılacaktır" denildi. Cimbom, Şener, Babel ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı.
BANEGA TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI
Cimbom'un transfer listesinde yer alan Arjantinli Ever Banega, "Sevilla ile sözleşmem devam ediyor. Oraya döneceğim ama yarın neler olacağını da bilmiyorum" diye konuştu.
TRANSFER BONSERVİSE BAĞLI
Sport Gazetesi, Arda Turan'ın Cimbom'a dönmek istediğini yazdı. G.Saray'ın bu transfere sıcak baktığı ancak transferin önünde bonservis engeli olduğu ifade edildi.
TRANSFERE ENGEL OLMAYACAK
G.Saray'ın yıldız futbolcu Arda Turan'a "Barcelona'dan bonservisini al... Gerisi kolay" teklifini yaptığı, Medipol Başakşehir'in de milli futbolcuya engel olmayacağı öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR PAY İSTİYOR
Arda ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Başakşehir'in bu transferden pay beklediği belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun Barcelona'daki sözleşmesi 2020'de sona eriyor.
TRANSFERDE SORUN YOK!
G.Saray dün transfer süreciyle alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Transfer sürecinin resmen başlamasıyla birlikte KAP bildirimlerimiz medya organlarımız tarafından paylaşılacaktır" denildi. Cimbom, Şener, Babel ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaştı.
BANEGA TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI
Cimbom'un transfer listesinde yer alan Arjantinli Ever Banega, "Sevilla ile sözleşmem devam ediyor. Oraya döneceğim ama yarın neler olacağını da bilmiyorum" diye konuştu.
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