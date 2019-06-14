Diagne ve Mitroglou'nun performansından memnun olmadığı için forvet transferini de gündemine alan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar bonservisini elinde olan ünlü İngiliz yıldız Danny Welbeck için düğmeye bastı.
TEKLİFİ REDDETMİŞLERDİ
Fatih Terim'in çok beğendiği 28 yaşındaki forvet sezon başı da gündeme gelmişti. Ancak Arsenal, Galatasaray'ın kiralama teklifini reddetmişti.
SAKATLIK BÜYÜK PROBLEM
Transferin önünde en büyük engel Welbeck'in sakatlık sorunu... Geçen sezon 200 gün sahalardan uzak kalan İngiliz yıldızın raporları Arsenal'den talep edildi.
GALATASARAY'A 3 GOL ATMIŞTI!
Raporları inceleyecek olan sağlık kurulunun kararı olumlu olursa Welbeck'le masaya oturulacak. Yıldız futbolcu 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3 gol atmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON HAYAL KIRIKLIĞI
2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Manchester United'tan Arsenal'e transfer olan Welbeck geçtiğimiz sezon sadece 14 maçta oynayıp 5 gol atabildi. İngiliz kulübü bu kötü performans sonrası Welbeck'in sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
6 SEZONDA 123 MAÇ KAÇIRDI
Son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelen Welbeck'in rakamları can sıkacak cinsten... İngiliz forvet son 6 sezonda farklı sakatlıklar yüzünden tam 123 maç kaçırdı. Welbeck geçen sezon 200 gün sahalardan uzak kaldı.
WENGER: YETENEKLERİ KUSURSUZ
Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, Welbeck için "Yetenekleri kusursuz. Ancak sakatlıklar onu çok geriye götürdü" ifadesini kullanmıştı.
TEKLİFİ REDDETMİŞLERDİ
Fatih Terim'in çok beğendiği 28 yaşındaki forvet sezon başı da gündeme gelmişti. Ancak Arsenal, Galatasaray'ın kiralama teklifini reddetmişti.
SAKATLIK BÜYÜK PROBLEM
Transferin önünde en büyük engel Welbeck'in sakatlık sorunu... Geçen sezon 200 gün sahalardan uzak kalan İngiliz yıldızın raporları Arsenal'den talep edildi.
GALATASARAY'A 3 GOL ATMIŞTI!
Raporları inceleyecek olan sağlık kurulunun kararı olumlu olursa Welbeck'le masaya oturulacak. Yıldız futbolcu 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3 gol atmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON HAYAL KIRIKLIĞI
2014 yılında 20 milyon Euro karşılığında Manchester United'tan Arsenal'e transfer olan Welbeck geçtiğimiz sezon sadece 14 maçta oynayıp 5 gol atabildi. İngiliz kulübü bu kötü performans sonrası Welbeck'in sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
6 SEZONDA 123 MAÇ KAÇIRDI
Son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelen Welbeck'in rakamları can sıkacak cinsten... İngiliz forvet son 6 sezonda farklı sakatlıklar yüzünden tam 123 maç kaçırdı. Welbeck geçen sezon 200 gün sahalardan uzak kaldı.
WENGER: YETENEKLERİ KUSURSUZ
Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, Welbeck için "Yetenekleri kusursuz. Ancak sakatlıklar onu çok geriye götürdü" ifadesini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.