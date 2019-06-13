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Venlo 'nın fiyatını açıkladı! devrede

Venlo kulübünün sportif direktörü , 'ın 'ya ilgisini doğruladı ve "Mlapa'yı 2.5 milyon Euro'ya satmayı planlıyoruz" diye konuştu...

Mlapa'nın fiyatı 2.5 milyon euro

HÜCUM bölgesine en az 2 takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın listesinde yer alan Peniel Mlapa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Venlo kulübünün sportif direktörü Marco Bogers, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı ve "Mlapa'yı 2.5 milyon Euro'ya satmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KANATTA DA OYNUYOR
Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 28 yaşındaki Togolu yıldız geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 15 gole imzasını attı.

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