HÜCUM bölgesine en az 2 takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın listesinde yer alan Peniel Mlapa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Venlo kulübünün sportif direktörü Marco Bogers, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı ve "Mlapa'yı 2.5 milyon Euro'ya satmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KANATTA DA OYNUYOR

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 28 yaşındaki Togolu yıldız geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 15 gole imzasını attı.