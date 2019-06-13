Mehmet Topal, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Mehmet Topal, 'Kimseyle görüşmedim. Fenerbahçe'den ayrılmayacağım' ifadelerini kullandı. Mehmet Topal, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Mehmet Topal, 'Kimseyle görüşmedim. Fenerbahçe'den ayrılmayacağım' ifadelerini kullandı.
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