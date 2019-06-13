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'nun menajeri açıkladı: Henry her şeye açık

'da bu sezon kiralık olarak forma giyen ’nun menajeri William D’Avila, “Onu isteyen İspanyol kulüpler de var. Henry her şeye açık” ifadelerini kullandı.

Henry her şeye açık

G.SARAY'DA geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 'nun menajeri William D'Avila, İspanyol medyasından Estadio Deportivo'ya konuştu.

HEDEFİ BÜYÜK
WILLIAM D'Avila, "İspanyol kulüpleri de Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor. Henry her şeye açık, büyük liglerden birine adım atmak istiyor" dedi. Yıldız futbolcu geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 'de 31 maçta 14 gol atarken, 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta ise 16 gol atan Onyekuru, 6 de asist yaptı.

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