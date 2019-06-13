G.SARAY'DA geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, İspanyol medyasından Estadio Deportivo'ya konuştu.

HEDEFİ BÜYÜK

WILLIAM D'Avila, "İspanyol kulüpleri de Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor. Henry her şeye açık, büyük liglerden birine adım atmak istiyor" dedi. Yıldız futbolcu geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 14 gol atarken, 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta ise 16 gol atan Onyekuru, 6 de asist yaptı.