Göztepe'nin 2 milyon Euro bonservis ücreti istemesi üzerine Yasin Öztekin, transferini askıya alan Beşiktaş, İzmir kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Beşiktaş takas ya da bonserviste indirim isteyecek. Yasin'in tercihi de Kara Kartal.