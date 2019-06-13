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Buruk yönetime rapor verdi... Transfer için düğmeye basıldı. yönetimi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği için harekete geçti.

Başakşehir Vedat için atağa kalktı

Teknik direktörlük koltuğuna 'u oturtan düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği için harekete geçti.

GÖRÜŞME OLACAK
Buruk'un Rize'den öğrencisi olan Kosovalı forvetin mutlaka alınması için rapor verdiği, yönetimin de Karadeniz kulübüyle 1-2 gün içinde görüşeceği öğrenildi.

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