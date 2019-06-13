Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Başakşehir düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği Vedat Muriç için harekete geçti.

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Buruk'un Rize'den öğrencisi olan Kosovalı forvetin mutlaka alınması için rapor verdiği, yönetimin de Karadeniz kulübüyle 1-2 gün içinde görüşeceği öğrenildi.