YENİ sezon öncesi Galatasaray ilk transferini yaptı... Yönetimin her konuda anlaştığı Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'nın sağlık kontrolü görüntüleri sosyal medyaya düştü. Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez görüntülenen milli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından bedelli askerlik görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Galatasaray kulübünün kısa süre içinde 29 yaşındaki sağ bekle üç yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirmesi bekleniyor.



TAKVİM 6 ŞUBAT'TA YAZDI

Şener'in Galatasaray'la anlaşma sağladığı 6 Şubat tarihinde TAKVİM'in manşetine taşınmıştı. Milli futbolcu Fenerbahçe ile sözleşmesi biter bitmez imzayı attı.