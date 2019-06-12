Fikstür avantajı Milli takım’da

İZLANDA'YA 2-1 mağlup olan A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda rahat bir fikstüre girecek. Ay- Yıldızlılar, 14 Ekim'de Fransa ile deplasmanda oynayacağı maça kadarki 3 karşılaşmada 9 puan elde etmeye yakın.

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Gruptaki 5. maçında 7 Eylül'de Andorra'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, 10 Eylül'de ise Moldova deplasmanına gidecek. Milliler, 11 Ekim'de ise Arnavutluk'u ağırlayacak. Bu 3 maçtan alınacak 9 puan ayyıldızlalırı rahatlatacak.