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Grup'ta Fikstür avantajı ’da

İzlanda’ya yenilen Milliler, Fransa maçına kadar oynayacağı 3 mücadelede 9 puan çıkarmaya yakın. Gruptaki 5. maçında 7 Eylül'de Andorra'yı ağırlayacak olan A , 10 Eylül'de ise Moldova deplasmanına gidecek. Milliler, 11 Ekim'de ise Arnavutluk'u ağırlayacak.

Fikstür avantajı Milli takım’da

İZLANDA'YA 2-1 mağlup olan A , EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda rahat bir fikstüre girecek. Ay- Yıldızlılar, 14 Ekim'de Fransa ile deplasmanda oynayacağı maça kadarki 3 karşılaşmada 9 puan elde etmeye yakın.

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Gruptaki 5. maçında 7 Eylül'de Andorra'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, 10 Eylül'de ise Moldova deplasmanına gidecek. Milliler, 11 Ekim'de ise Arnavutluk'u ağırlayacak. Bu 3 maçtan alınacak 9 puan ayyıldızlalırı rahatlatacak.

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