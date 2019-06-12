Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe bombayı patlatıyor. Yönetim, Manuel Fernandes için kolları sıvadı. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçildi ve teklif yapıldı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe bombayı patlatıyor. Yönetim, Manuel Fernandes için kolları sıvadı. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçildi ve teklif yapıldı.
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