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Everton Onyekuru'nun Opsiyonunu vermiyor

'nun yeniden kiralanması için Everton'ı ikna eden opsiyon sıkıntısını aşamıyor... İngiliz kulübü dün yapılan görüşmede son sözünü söyledi.

Everton kesin kararlı: Opsiyonu vermeyiz

'nun yeniden kiralanması için Everton'ı ikna eden opsiyon sıkıntısını aşamıyor... İngiliz kulübü dün yapılan görüşmede son sözünü söyledi ve Nijeryalı yıldızı sadece opsiyon olmadan kiralayabileceğini yönetime bildirdi.

TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör geçen sezonun yıldızı Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor. Yönetim opsiyon krizi aşılamasa da Nijeryalı'yı kiralayacak.

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