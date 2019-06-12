Everton Onyekuru'nun Opsiyonunu vermiyor

Henry Onkeyuru'nun yeniden kiralanması için Everton'ı ikna eden Galatasaray opsiyon sıkıntısını aşamıyor... İngiliz kulübü dün yapılan görüşmede son sözünü söyledi ve Nijeryalı yıldızı sadece opsiyon olmadan kiralayabileceğini yönetime bildirdi.

TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim geçen sezonun yıldızı Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor. Yönetim opsiyon krizi aşılamasa da Nijeryalı'yı kiralayacak.