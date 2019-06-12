Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe taraftarının küfürlerine maruz kalan Efes'in koçu Ergin Ataman, dün tepkileri duymamak için sahaya kulaklıkla çıktı. Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe taraftarının küfürlerine maruz kalan Efes'in koçu Ergin Ataman, dün tepkileri duymamak için sahaya kulaklıkla çıktı.
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