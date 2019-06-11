İZLANDA'da yaşanan havalimanı skandalının ardından bir anda gözler Kasım ayında Türkiye'de oynanan rövanş karşılaşmasına çevrildi.
ÖZDEMİR'LE GÖRÜŞECEK
Bu konuda sosyal medyada "Rövanş maçı Trabzon'da oynansın" kampanyası başladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da TFF'ye talepte bulunacaklarını söyledi. Ağaoğlu, "Taraftarlarımız 'İzlanda maçını Trabzon'da oynayalım' diye bu konuda çok yoğun bir şekilde örgütlendiler. Nihat bey (Özdemir) gelince bu konuda talebimiz olacak" dedi.
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