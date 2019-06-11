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spor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş öneri: Rövanş Trabzon'da oynansın

spor Başkanı Ağaoğlu, “Taraftarımız İzlanda maçını Trabzon’da oynayalım” diye yoğun şekilde örgütlendiler. Federasyona bu konuda talebimiz olacak” diye konuştu

Rövanş Trabzon'da oynansın

İZLANDA'da yaşanan havalimanı skandalının ardından bir anda gözler Kasım ayında Türkiye'de oynanan rövanş karşılaşmasına çevrildi.

ÖZDEMİR'LE GÖRÜŞECEK
Bu konuda sosyal medyada "Rövanş maçı Trabzon'da oynansın" kampanyası başladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da TFF'ye talepte bulunacaklarını söyledi. Ağaoğlu, "Taraftarlarımız 'İzlanda maçını Trabzon'da oynayalım' diye bu konuda çok yoğun bir şekilde örgütlendiler. Nihat bey (Özdemir) gelince bu konuda talebimiz olacak" dedi.

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