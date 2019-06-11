Transferde önceliğini 8 numara takviyesine veren Galatasaray büyük bombayı patlatıyor... Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla istediği Ever Banega'nın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre Arjantinli yıldız, menajeri aracılığıyla Sarı- Kırmızılılar'ın teklifini prensipte kabul etti. Artık Banega ve Galatasaray arasında çok ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.

SEVİLLA KARARINI VERDİ!

SARI-KIRMIZILI yönetim şimdi Arjantinli futbolcunun kulübü Sevilla ile masaya oturarak transferi bitirmeye çalışacak... İspanya'dan gelen bilgilere göre Sevilla, 30 yaşındaki Banega ile yolları kesin olarak ayrılma kararı aldı. Bu durumun, Galatasaray'ın Sevilla ile yapacağı pazarlıklarda elini güçlendirmesi bekleniyor.

TEKLİF 5 MİLYON EURO

İSPANYOL basını, Sevilla'nın Banega için 8 milyon Euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. İdari menajer Şükrü Hanedar önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Banega için resmi teklifi Sevilla'ya iletecek.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Banega geçen sezon tüm kulvarlarda Sevilla formasıyla 51 maça çıktı. Arjantinli yıldız 8 gol atmayı başardı.