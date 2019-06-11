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: Rakipler hakemi manipüle ederse biz de edeceğiz

Başkanı , “Maçlardan önce rakipler hakemi manipüle etmeye çalışır ve bu önlenemezse, biz de aynısını yapacağız” şeklinde konuştu...

Orman'dan kısasa kısas!

SİYAH-BEYAZLI kulübün Başkanı , teknik direktör Abdullah Avcı için düzenlenen imza töreninde "Yeni bir federasyon başkanımız var. Kendisine seçilmeden söyledim. Maçlardan önce rakipler hakemi manipüle etmeye çalışır ve bu önlenemezse, biz de aynısını yapacağız." dedi. Orman, taraftarın merak ettiği konusuna da değinerek, "Ülkenin ve 'ın gerçekleri ortada. Transferde ona göre hareket edeceğiz. Daha akılcı bir şekilde yürümek zorundayız. Bazı bölgelerde fazlalıklarımız var. Ona göre planlama yapmamız gerekiyor. Mevcut oyuncularla birlikte elimizden geldiğince iyi bir kadro kurmak istiyoruz" diye konuştu.

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