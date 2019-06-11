SİYAH-BEYAZLI kulübün Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı için düzenlenen imza töreninde "Yeni bir federasyon başkanımız var. Kendisine seçilmeden söyledim. Maçlardan önce rakipler hakemi manipüle etmeye çalışır ve bu önlenemezse, biz de aynısını yapacağız." dedi. Orman, taraftarın merak ettiği transfer konusuna da değinerek, "Ülkenin ve Beşiktaş'ın gerçekleri ortada. Transferde ona göre hareket edeceğiz. Daha akılcı bir şekilde yürümek zorundayız. Bazı bölgelerde fazlalıklarımız var. Ona göre planlama yapmamız gerekiyor. Mevcut oyuncularla birlikte elimizden geldiğince iyi bir kadro kurmak istiyoruz" diye konuştu.