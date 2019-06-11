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'nın 'den ayrılıp 'a gitmesinin ardından Turuncu-Lacivertliler bugün 11.00’de ’a üç yıllık imza attıracak...

Başakşehir’de Buruk dönemi

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılıp Beşiktaş'a gitmesinin ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Başakşehir beklendiği gibi Okan Buruk'la üç yıllık anlaşma sağladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yarın (bugün) saat 11.00'de stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadesi kullanıldı.

9 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Futbolculuk kariyerine 2010 yılında 'de nokta koyan Buruk, 9 sene sonra Turuncu-Lacivertli ekibe döndü.

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