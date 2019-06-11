Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Sarı- Lacivertli kulübün aylık dergisinde kaleme aldığı yazıda UEFA süreciyle ilgili Sarı-Lacivertli taraftarları bilgilendirdi. Koç, haziran ayı içinde UEFA'nın Finansal Fair- Play hakkında bir karar vereceğini ve bunun da transfer politikalarında belirleyici olacağını belirtti.

MEN CEZASI GELMEZ!

Koç İnceleme Dairesi'nin konuyu Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'ne sevk ettiğini ve belirterek "Sevk sırasında verilen tavsiye gelecek adına bizim için çok olumlu. Fener Ol kampanyası, Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırması ve sermaye girişi gibi konular nedeniyle UEFA'dan men edilmememiz tavsiye ediliyor. Bankalar Birliği'nin yapacağı borç yapılandırması UEFA tarafından yakından takip ediyor. UEFA'nın alacağı karar da kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacak" ifadesini kullandı.