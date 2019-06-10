Dünya Şampiyonu Fransa'yı dize getirerek Euro 2020 elemelerinde 3'te 3 yapan Milli Takım herkesin göğsünü kabarttı. Lucescu yönetiminde sıradan takımları bile yenemeyen hatta son 4 maçında gol dahi atamayan Ay-Yıldızlılar, Şenol Güneş'le birlikte 3 ayda nasıl yeniden doğdu? İşte yanıtı:

1-82 MiLYON ONLARI BAĞRINA BASTI

LUCESCU döneminde adeta unutulmaya yüz tutan milli ruh, Şenol Güneş'in gelişiyle yeniden doğdu. Bütün takımların taraftarları renk ayrımı yapmadan yeniden Ay-Yıldız'ın etrafında tek yürek oldu. Türkiye, eskiden olduğu gibi 82 milyonun takımı haline geldi.

2- KOLEJ TAKIMI HAVASINA DÖNÜLDÜ

Lucescu döneminde dibe vuran özgüvenleri Güneş'le birlikte tavan yaptı. Tecrübeli teknik adam tüm futbolcularla tek tek ilgilenirken, yeniden kolej takımı havasına geri dönüldü. Ortaya çıkan bu enerji sahada tabelaya direkt olarak etki etti.

3-GENÇLERLE TECRÜBELiLERi KAYNAŞTIRDI

ŞENOL Güneş, genç ve tecrübeli isimleri mükemmel bir şekilde kaynaştırdı. Zeki, Kaan, Merih, Cengiz ve Dorukhan gibi yeteneklerin yanına Hasan Ali, Burak Yılmaz, Mahmut ve Emre Belözoğlu gibi kaliteli isimleri monte etti. Ortaya harika bir takım çıktı.

4-BAHANE YOK, POZiTiF MESAJLAR VAR

GÜNEŞ, Lucescu gibi sürekli bahanelere sığınmadı. Çok önemli isimler sakat olmasına rağmen tüm konuşmalarında hep pozitif mesajlar verdi. Kenan Karaman gibi uluslararası tecrübesi çok az olan bir isme, Dünya Şampiyonu Fransa önünde gözü kapalı şans tanıdı

5-SADECE FUTBOLA KONSANTRE BiR EKiP

PRİM kavgaları, kadro tartışmaları, kişisel sorunlar son buldu. Sadece hedefe kilitlenen ve futbol oynamak isteyen ve Milli Takım ortaya çıktı. Daha önce sık sık skandallarla gündeme gelen Ay-Yıldızlılar artık futbollarıyla ve başarılarıyla manşete çıkmaya başladı.