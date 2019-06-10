Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyası tarafından duyurulan Fenerbahçe-Buffon flörtüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Buffon ile Fenerbahçe, Barcelona ve bazı Çin kulüplerinin ilgilendiği iddia edilmişti. İspanyol medyası da Barcelona'nın böyle teklifte bulunmayacağını ifade etti.
- Spor
- 10.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.