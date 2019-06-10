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'ye müjdesi!

Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyası tarafından duyurulan - flörtüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol medyası 'nın Buffon'a teklifte bulunmayacağını ifade etti.

Buffon müjdesi!
Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyası tarafından duyurulan - flörtüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Buffon ile Fenerbahçe, ve bazı kulüplerinin ilgilendiği iddia edilmişti. İspanyol medyası da Barcelona'nın böyle teklifte bulunmayacağını ifade etti.

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