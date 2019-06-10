Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda tepkilerle ilgili konuşan Ataman, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç azmettiricidir. Sosyal medyada ağır hakaret ve tehditler alıyorum. Böyle devam ettiği sürece Ülker Arena'ya gitmeyeceğim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.