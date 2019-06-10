Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Maç sonunda tepkilerle ilgili konuşan Ataman, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç azmettiricidir. Sosyal medyada ağır hakaret ve tehditler alıyorum. Böyle devam ettiği sürece Ülker Arena'ya gitmeyeceğim" dedi.