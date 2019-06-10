Beşıktaş'ta durumu netleşmeyen Medel'e Boca juniors'un ısrarı sürüyor. Tecrübeli futbolcu için Arjantin kulübünün yeni bir teklif sunmaya hazırlandğı gelen bilgiler arasında.
Beşıktaş'ta durumu netleşmeyen Medel'e Boca juniors'un ısrarı sürüyor. Tecrübeli futbolcu için Arjantin kulübünün yeni bir teklif sunmaya hazırlandğı gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.