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Beşıktaş'ta durumu netleşmeyen 'e 'un ısrarı sürüyor. Tecrübeli futbolcu için Arjantin kulübünün yeni bir teklif sunmaya hazırlanıdğı gelen bilgiler arasında.

Boca Juniors’un Medel ısrarı

Beşıktaş'ta durumu netleşmeyen 'e 'un ısrarı sürüyor. Tecrübeli futbolcu için Arjantin kulübünün yeni bir teklif sunmaya hazırlandğı gelen bilgiler arasında.

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