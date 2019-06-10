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lı yönetici , 'nın fiyatını açıkladı: 20 milyon euro’yu getir Vida’yı al

lı yönetici , ’yı takımda tutmak istediklerini söyleyerek, “Ancak 20 milyon Euro gibi bir teklif yapılırsa o zaman satabiliriz” dedi.

20 milyon euro’yu getir Vida’yı al

Beşiktaş Transfer Komitesi üyelerinden Umut Güner, yönetim olarak 'yı satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Güner Hırvat yıldızı satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek, "Ancak bize 20 milyon Euro gibi yüksek bir rakam sunulursa o zaman gitmesine izin veririz" diye konuştu.

KARAKTERLİ OYUNCU
Vida'nın karakterli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Güner, "Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu. Burada onunla daha birçok başarılara imza atmak istiyoruz. Vida gibi bir oyuncunun takımda olması bize güç katıyor" dedi.

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