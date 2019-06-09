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Şenol Güneş: Mutlu etmek için bu yola çıktık

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş galibiyet sonrası, “Mutlu etmek için bu yola çıktık”dedi.

Mutlu etmek için bu yola çıktık
A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra umutlu konuştu. Mutlu etmek için yola çıktıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Taraftar müthişti. Herkes tek yürekti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadesini kullandı. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun rakiplerinin İzlanda olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Eğer orada İzlanda'yı yenersek ibre bize döner. Oradan en kötü ihtimalle berabere kalmalıyız" diye konuştu.

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