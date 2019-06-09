Lens’e çifte talip Beşiktaş’ta yolların ayrılması için uğraş verilen Lens’e ülkensinin takımlarından Vitesse ve Alkmaar’ın talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklenen patlamayı yapamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzak kalan Lens'e ülkesi Hollanda'dan Vitesse ve Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin takımda düşünmediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı Lens için 2 kulübün de verdiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu belirlendi. Yönetim rakamı az buldu.