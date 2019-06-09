Bugünkü
Takvim

Lens’e çifte talip

Beşiktaş’ta yolların ayrılması için uğraş verilen Lens’e ülkensinin takımlarından Vitesse ve Alkmaar’ın talip olduğu öne sürüldü.

Lens’e çifte talip
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklenen patlamayı yapamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzak kalan Lens'e ülkesi Hollanda'dan Vitesse ve Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin takımda düşünmediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı Lens için 2 kulübün de verdiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu belirlendi. Yönetim rakamı az buldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLens’e çifte talip
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri