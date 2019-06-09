Kana Bıyık imzaya kaldı

Yeni sezonda alternatifi geniş olan bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Kana Biyik'la her konuda anlaşma sağladı. Kayserispor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Kamerunlu futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi hem bu oyuncu hem de menajeriyle yaptığı görüşmelerde uzlaşmaya vardı. Kamerun Milli Takımı'nda da 6 kez forma giyen 29 yaşındaki futbolcu hem sağ bek, hem stoper hem de ön libero pozisyonlarında görev yaptığı için yönetimin de ilk tercihlerinden biri oldu.
AVCI TAMAM DERSE İŞ BİTECEK
Futbol hayatına Fransız takımlarından Le Havre'de başlayan Kana Biyik ardından 4 sezon Rennes, 2 sezon da Toulouse formasını giydikten sonra son 3 yılı Kayserispor'da geçirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu transferi gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AVCI TAMAM DERSE İŞ BİTECEK
Futbol hayatına Fransız takımlarından Le Havre'de başlayan Kana Biyik ardından 4 sezon Rennes, 2 sezon da Toulouse formasını giydikten sonra son 3 yılı Kayserispor'da geçirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu transferi gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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