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İşte milli ruh

Stadı tıklım tıklım dolduran 12. adam, bir an olsun susmadı. Tarihi Fransa zaferinde önemli bir rol oynadı...

İşte milli ruh
A Milli Takım'ın Fransa ile Konya'da oynadığı maçta taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Konya BŞB Stadı'nı adeta Kırmızı-Beyaza boyayan taraftarlar, 90 dakika boyunca takımımıza büyük bir destek verdi ve 12. adam olarak Fransa karşısında üstüne düşen görevi fazlasıyla gerçekleştirdi.

MAÇA DAMGA VURDULAR...
Fransa ataklarında ıslıklarıyla rakibe büyük bir baskı kuran Konyalı futbolseverler, bu tarihi zaferde önemli bir rol oynadı. A Milli Takım'ın Fransa'yı yenip grupta 3'te 3 yaptığı maç sonrası sosyal medyada da büyük bir coşku yaşanırken, "İşte özlediğimiz Milli Takım bu", "Milli ruh geri döndü" gibi yorumlar yapıldı.

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