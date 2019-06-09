Halil Dervişoğlu Trabzon forması giymek için gün sayıyor Sparta Roterdam’ın yıldızı Halil Dervişoğlu, Bordo- Mavili formayı giymek için adeta günleri sayıyor...

Trabzon, Ümit Milli Takım'ın ve Sparta Roterdam'ın golcüsü Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Genç oyuncu ve ailesi de Bordo-Mavili forma için gün sayıyor.



YENİ BİR TEKLİF

Roterdam'da 47 maçta 15 gol 12 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu için yapılan ilk teklif kabul edilmedi. Hem oyuncu hem de ailesi Trabzon'u çok istediği için Fırtına yeni bir teklif sunacak.





Yunus EMRE SEL