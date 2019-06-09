Dünya medyası zaferimizi flaş haber olarak gördü ngilizler “Türkler tarih yazdı” derken, İspanyollar “Şaka değil! Türkiye, Fransa’yı yendi”manşetini attı.

EURO 2020 H Grubu 3. maçında son dünya şampiyonu Fransı'yı Konya'da mağlup eden A Milli Futbol takımımız futbol dünyasının gündemine oturdu. Daily Mail: "Türkler tarih yazdı. Daha da farklı bitebilirdi, Le Figaro: Fransa yere serildi. RMC Sport: Fransa tuzağa düştü. L'Equipe: Kaleci Lloris'e teşekkür etmeliyiz. AS: Şaka değil gerçek. Türkiye Dünya Şampiyonunu yendi.