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Başkan Erdoğan: Tebrikler Türkiyem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yenen Ay-yıldızlıları kutladı.

Tebrikler Türkiyem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yenen Ay-yıldızlıları kutladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrikler Türkiye'm" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Önemli bir galibiyet. Umarım devamı gelir" dedi.

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