Arda Turan Galatasaray'a geri dönmek istiyor Mundo Deportivo’nun haberine göre yıldız oyuncu Arda Turan, kariyerini G.Saray’da tamamlamak.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Turan kariyerini Galatasaray'da bitirmek istiyor.



ENDİŞELİLER!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın Medipol Başakşehir ile kiralık sözleşmesi devam ediyor. İspanyol basını tecrübeli oyuncunun kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediğini öne sürerken, Barcelona'nın satış için kara kara düşündüğünü iddia etti... Haberde, Barça'nın Arda'yı bir an önce elinden çıkarmak istediği de belirtildi.