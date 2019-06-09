A MİLLİ Milli Takım'ımız son Dünya Şampiyonu sahadan silip atarken, rakibin milyon Euro'luk yıldızları sahada adeta kayboldu.İlk 11 değeri toplamda 720 milyon Euro ile A Milliler'in tam 10 katı olan Fransa, Ay-Yıldızlılar karşısında son dönemin en çaresiz maçını oynadı.
YILDIZLARA DİZ ÇÖKTÜRDÜK...
FRANSA'NIN 200 milyon Euro'luk yıldızı Mbappe, Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Milliler, 150 milyonluk Griezmann ve 90 milyonluk Pogba'ya da top göstermedi. Fransa'ya diz çöktürdü.
10 YIL SONRA ŞUT ATAMADILAR
A Milli Takımız, Fransa'yı ezici bir oyunla yenerken Horozlar, kalemize isabetli şut dahi atamadı. Fransa böylelikle 10 yıl sonra bir karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.
GOMİS SKORU BİLDİ!
Bafetimbi Gomis, "Maçtan önce Türkiye'nin ilk yarıyı 2-0 önde kapatacağını söylemiştim. Şimdi uçaktan indim ve herkes mesaj atıyor. İyi bayramlar Türkiye. Kalbim sizinle" şeklinde mesaj attı.
YUSUF: İSTEDİĞİMİZİ ALDIK!
A MİLLİ Takımımız'ın başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa maçı sonrası, "İstediğimizi aldık. Çok mutluyuz. Şimdi sırada İzlanda maçı var" diye konuştu.
YILDIZLARA DİZ ÇÖKTÜRDÜK...
FRANSA'NIN 200 milyon Euro'luk yıldızı Mbappe, Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Milliler, 150 milyonluk Griezmann ve 90 milyonluk Pogba'ya da top göstermedi. Fransa'ya diz çöktürdü.
10 YIL SONRA ŞUT ATAMADILAR
A Milli Takımız, Fransa'yı ezici bir oyunla yenerken Horozlar, kalemize isabetli şut dahi atamadı. Fransa böylelikle 10 yıl sonra bir karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.
GOMİS SKORU BİLDİ!
Bafetimbi Gomis, "Maçtan önce Türkiye'nin ilk yarıyı 2-0 önde kapatacağını söylemiştim. Şimdi uçaktan indim ve herkes mesaj atıyor. İyi bayramlar Türkiye. Kalbim sizinle" şeklinde mesaj attı.
YUSUF: İSTEDİĞİMİZİ ALDIK!
A MİLLİ Takımımız'ın başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa maçı sonrası, "İstediğimizi aldık. Çok mutluyuz. Şimdi sırada İzlanda maçı var" diye konuştu.
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