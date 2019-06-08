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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 20:31

A 'nın ilk 11'i belli oldu

A , H Grubu 3. maçında ile karşılaşacak. İşte A 'ın ilk 11'i

Konya'da tarihi gece! İşte ilk 11'ler

H Grubu 3. maçında A , 'ı konuk ediyor. 21.45'te başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. ​

Skomina'nın yardımcıları Jure Praprotnik ve Robert Vukan. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

ımızın Fransa maçı ilk 11'i: Mert, Zeki Çelik, Merih, , Hasan Ali, , Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, ,

Fransa'nın ilk 11'i: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Digne; Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud

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