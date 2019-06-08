2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa'ı konuk ediyor. 21.45'te başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.
Skomina'nın yardımcıları Jure Praprotnik ve Robert Vukan. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.
Milli Takımımızın Fransa maçı ilk 11'i: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Fransa'nın ilk 11'i: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Digne; Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud
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