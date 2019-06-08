Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı. Çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği öğrenildi. Rodrigues'in menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladığı belirlendi. Yönetimin konuyu Fatih Terim'e aktardığı ve tecrübeli hocanın kararına göre hareket edileceği ifade edildi. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.