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'a dönmek istiyor

Ocak ayında gittiği ’ta aradığını bulamayan yıldız oyuncu menajeri aracılığıyla ’a haber yolladı. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Garry dönmek ıstıyor!

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı. Çıktığı 11 maçta sadece 1 gol atabilen ve eleştiri toplayan yıldız futbolcunun Galatasaray'a geri dönmek istediği öğrenildi. Rodrigues'in menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladığı belirlendi. Yönetimin konuyu Fatih Terim'e aktardığı ve tecrübeli hocanın kararına göre hareket edileceği ifade edildi. Rodrigues'in kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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