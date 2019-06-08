CANLI | Türkiye-Fransa

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı konuk ediyor. 21.45'te başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetiyor. Skomina'nın yardımcıları Jure Praprotnik ve Robert Vukan. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Müsbaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.





İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud



MİLLİ TAKIMDA 10 EKSİK

A Milli Takım'da sakatlıkları sebebiyle daha önce kadrodan çıkartılan Ozan Kabak, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un yanı sıra Gökhan Akkan, Emre Taşdemir, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Ömer Ali Şahiner ve Enes Ünal da Fransa maçının kadrosunda yer almadı.

KONYA'DA 6'NCI MAÇ

A milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya'daki 6'ncı maçına çıktı. Daha önce oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden milliler, 2 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, bir kez de mağlup oldu. A milliler, daha önce Hollanda'yı 3-0, İzlanda'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Ukrayna 2-2 ve Letonya ile 1-1 berabere kalan A Mili Takım, tek mağlubiyetini ise UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında İsveç karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı. Bu maçlarda 7 gol atan Milliler, kalesinde ise 4 gol gördü.





MİLLİLER KAZANIRSA GRUP LİDERİ

Fransa'yı konuk eden ve averajla 2'nci sırada yer alan A Milli Takım, maçtan 3 puanla ayrılması halinde grup liderliğine yükselecek. Milliler, gruptaki ilk 2 maçında Andorra ve Arnavutluk'u mağlup ederek 2'de 2 yapmıştı. Fransa ise deplasmanda Moldova'yı 4-1 ile geçtikten sonra sahasında İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

TRİBÜNLER DOLDU

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen dolu. Satışa çıktığı gün dakikalar içerisinde biletleri tüketen taraftarlar, stat girişinde de milli takımı coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı. Karşılaşma öncesinde stadyumda 42 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Mücadele öncesi ve sırasında taraftarların bayraklarla yaptıkları görsel şov, güzel görüntüler ortaya çıkardı.



175 BASIN MENSUBU GÖREVLİ

Öte yandan Türkiye - Fransa karşılaşmasına basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. 49'u Fransız olmak üzere 175 basın mensubu, karşılaşmayı takip etti.





TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN İLK RESMİ MAÇI

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye - Fransa maçında protokol tribünündeki yerini aldı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve milletvekilleri de takip etti. Öte yandan teknik direktörlerden Yılmaz Vural, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek de mücadeleyi takip edenler arasında yerini aldı.

JUVENTUS, MERİH'İ İZLİYOR

Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlayan genç savunmacı Merih Demiral için Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de tribündeki yerini aldı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan ve kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'ın ismi Juventus ile anılıyordu. Fransa maçı öncesinde siyah beyazlı ekibin sportif direktörü Fabio Peratici de tribünlerdeki yerini aldı.



KANTE YOK, MBAPPE 11'DE​

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise yıldız oyuncu Mbappe'yi ilk 11'de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Deschamps orta sahada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante'nin yerine ise Sissoko'ya forma verdi.

FRANSIZ TARAFTARLAR KONYA'DA

Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği karşılaşma için yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya'ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 Dolar'a kadar bilet alan Fransızlar stada girmek üzereyken biletlerinin sahte oldukları anlaşıldı. Konya Emniyeti'nin daha sonra sahte biletler üzerine operasyon başlattığı öğrenildi.