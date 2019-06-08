Fenerbahçe Hatem Ben Arfa transferinde sona yaklaştı... Sarı-Lacivertliler'in Fransa'nın Rennes kulübüyle sözleşmesi biten Tunus asıllı futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi. 2 sezon önce 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ve bu kez transferde büyük mesafe alan Fenerbahçe'nin, Ben Arfa 'yı kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.