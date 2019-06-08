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Ben 'ye yakın

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu için önemli mesafe aldı. 'nin Fransa’nın Rennes kulübüyle sözleşmesi biten Tunus asıllı futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.

Ben Arfa imzaya yakın

Hatem Ben transferinde sona yaklaştı... Sarı-Lacivertliler'in Fransa'nın Rennes kulübüyle sözleşmesi biten Tunus asıllı futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi. 2 sezon önce 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ve bu kez transferde büyük mesafe alan Fenerbahçe'nin, Ben Arfa 'yı kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

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