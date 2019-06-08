MİLLİ Takımımız'ın bu akşam Konya'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmada yıldızlarımız mercek altına alınacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin temsilcileri ve gözlemcilerinin 3 önemli yıldızımızı canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Bu isimlerin Dorukhan Toköz, Zeki Çelik ve Cengiz Ünder olduğu öğrenildi.
DEVLER İSTİYOR
Özellikle Roma'da çok iyi bir sezon geçiren Cengiz Ünder'in ismi başta Arsenal olmak üzere son zamanlarda Avrupa'nın dev takımları ile anılıyor.
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