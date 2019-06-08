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  • 09.06.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 00:35

70 kilometrelik üşü kuyruğu! Kuyruk 3 il sınırına ulaştı

’u e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan ’ün Kemikli rampalarında üşü nedeniyle 70 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. Karabük, ve il sınırlarını kapsayan yol güzergahında oluşan uzun araç kuyurkları ile Drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı sonrası ulaşımda dönüş çilesi devam ediyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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