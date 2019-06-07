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: Kim olduğumu herkese gösterdim

'ın şampiyonluğunda büyük payı olan , “Sezon başında yönetim ayrılmamı istiyordu . Ama çalıştım ve kim olduğumu gösterdim” ifadelerini kullandı.

Kim olduğumu herkese gösterdim

G.Saray'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Sezon başında yönetim takımda kalmamı istemiyordu, 5 yıllık sözleşmem vardı, 1 sezon sonra ayrılma fikrine sıcak bakmıyordum. Benzer bir durumu daha önce yaşamıştım, sabrettim, çalıştım ve kim olduğumu herkese gösterdim" diye konuştu.

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