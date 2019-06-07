G.Saray'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan Feghouli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Sezon başında yönetim takımda kalmamı istemiyordu, 5 yıllık sözleşmem vardı, 1 sezon sonra ayrılma fikrine sıcak bakmıyordum. Benzer bir durumu daha önce yaşamıştım, sabrettim, çalıştım ve kim olduğumu herkese gösterdim" diye konuştu.