Deniz için limit 3.5 milyon

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, futbolcusu Deniz Türüç'ün fiyatını 10 milyon Euro olarak açıklamıştı. Cimbom'un milli oyuncu için en fazla 3.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.
- Spor
- 07.06.2019
- Gazete
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, futbolcusu Deniz Türüç'ün fiyatını 10 milyon Euro olarak açıklamıştı. Cimbom'un milli oyuncu için en fazla 3.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.
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