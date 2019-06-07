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Deniz için limit 3.5 milyon

Başkanı 'in 10 milyon Euro istediği milli fubolcu için 'ın en fazla 3.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

Deniz için limit 3.5 milyon

Kayserispor Başkanı , futbolcusu Deniz Türüç'ün fiyatını 10 milyon Euro olarak açıklamıştı. Cimbom'un milli oyuncu için en fazla 3.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

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