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Blaise : bizi zorlayacak

maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fransız yıldız , “Türkiye ’le ciddi bir çıkış yakaladı. Gol yemiyorlar. Zor bir maç olabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye bizi zorlayacak!

Cumartesi günü Euro 2020 Elemeleri'nde son dünya şampiyonu Fransa ile oynayacağıımız maç öncesinde takımın önemli isimlerinden Matuidi açıklamalarda bulundu.

BAZI OYUNCULARI TANIYORUM
Fransız yıldız zor bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, Matuidi, "Bazı oluncularını tanıyorum. 3 tanesi 'da oynuyor. Hepsi kaliteli. Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden sonra 4 maçı da kazandılar. Gol dahi yemiyorlar. Maçta ateşli bir atmosfer de olacak. Zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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