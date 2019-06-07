Cumartesi günü Euro 2020 Elemeleri'nde son dünya şampiyonu Fransa ile oynayacağıımız maç öncesinde takımın önemli isimlerinden Matuidi açıklamalarda bulundu.

BAZI OYUNCULARI TANIYORUM

Fransız yıldız zor bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, Matuidi, "Bazı oluncularını tanıyorum. 3 tanesi İtalya'da oynuyor. Hepsi kaliteli. Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden sonra 4 maçı da kazandılar. Gol dahi yemiyorlar. Maçta ateşli bir atmosfer de olacak. Zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.