Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Yeni sezonda Burak Yılmaz'a alternatif olacak genç bir golcü arayan Siyah-Beyazlı yönetim scout ekibinin raporu doğrultusunda listesine 17 yaşındaki Youssouph Badji'yi aldı. Polonya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'nda Senegal Milli takımında ön plana çıkan Badji'yi listesine alan Beşiktaş Yönetimi'nin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Casa Sports'la temasa geçti. Beşiktaş bu oyuncunun 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda hassas davranıyor.