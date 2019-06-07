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'ta forvete sürpriz aday

’a alternatif bir golcü arayan , U 20 Dünya Şampiyonası’nda yıldızı parlayan 17 yaşındaki Badji’yi listesine aldı. Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Casa Sports'la temasa geçti.

Forvete sürpriz aday Badji

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Yeni sezonda Burak Yılmaz'a alternatif olacak genç bir golcü arayan Siyah-Beyazlı yönetim scout ekibinin raporu doğrultusunda listesine 17 yaşındaki Youssouph Badji'yi aldı. Polonya'da yapılan U 20 Dünya Şampiyonası'nda Senegal Milli takımında ön plana çıkan Badji'yi listesine alan Beşiktaş Yönetimi'nin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Casa Sports'la temasa geçti. Beşiktaş bu oyuncunun 18 yaşını doldurmaması nedeniyle bu operasyonda hassas davranıyor.

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