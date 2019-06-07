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transfere başlıyor! Hedefte 5 isim var

Yönetim başta olmak üzere , , Kerim Alıcı ve ’yı masaya yatıracak. Ayrıca Avcı’nın raporu değerlendirilecek. Ayrıca Başkan ’ın Visca’nın transferini gerçekleştirmek için her türlü çabayı göstereceği ortaya çıktı.

Simdi şov zamanı

Beşiktaş Yönetimi transfer çalışmalarına bugün başlıyor... Teknik Direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Siyah-Beyazlı yönetim başarılı hocanın raporunu değerlendirecek.

Ayrıca başta Visca olmak üzere Umut Meraş, Lokman Gör, Kerim Alıcı ve Taylan Antalyalı için ilk ciddi adımları atacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın için Başakşehir Kulübü Başkanı ile bizzat görüşeceği ve bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik koşulların değerlendirileceği öğrenildi.

YÖNETİM 4 KOLDAN HAREKETE GEÇECEK
FİKRET Orman'ın yanı sıra 2. Başkan Serdal Adalı, Umut Güner ve Doğan Küçükemre'nin listedeki oyuncular için kulüpleriyle görüşeceği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın transfer çalışmalarının kamp başlayıncaya kadar bitmesini istemesi nedeniyle yönetim bir an önce kadronun şekillenmesini istiyor. Abdullah Avcı'nın raporunda takımdan ayrılacak oyuncular için de bir yol haritası belirlenecek.

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