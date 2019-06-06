Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Fransa maçı saat hangi kanalda?

Türkiye ve Fransa EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için geri sayım sürüyor. Futbolseverler ise Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.