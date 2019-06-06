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  • 06.06.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 14:07

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Fransa maçı saat hangi kanalda?

Türkiye - Fransa maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak. Futbolseverler şimdi merakla , saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte Türkiye Fransa karşılaşmasına dair detaylar...

Türkiye ve Fransa EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için geri sayım sürüyor. Futbolseverler ise Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye - Fransa maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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