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River Plate, Muslera için harekete geçti

Geçtiğimiz sezon başından beri Uruguaylı kaleciyle ilgilenen River Plate, yeniden harekete geçti. Arjantin ekibinin yetkilileri önümüzdeki günlerde Galatasaray’a yeni bir teklifle gelecek...

River’ın Muslera aşkı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, River Plate'ın markajından kurtulamıyor! Arjantin ekibi geride kalan sezonun başından itibaren yıldız kalecinin peşindeydi. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere olumsuz yanıt verdi. Görüşmeler devre arasında da devam etti ama River Plate yine reddedildi. Arjantin ekibinin yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, Uruguaylı kalecinin satılmasını kesinlikle istemiyor. Yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

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