Quaresma ile yola devam edilecek

Kartal'da Quaresma için son karar verildi... Beşiktaş Yönetimi sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında bitecek olan Portekizli futbolcunun takımda kalması konusunda fikir birliğine vardı.
DEĞERLENDİRME YAPILDI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Quaresma'yı masaya yatırdığı ve yeni sezonda da takımda kalması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Siyah-Beyazlı yönetim astronomik bir teklif yapılmadığı takdirde Quaresma'nın kalmasına karar verdi.
PORTEKİZLİ YILDIZ SATILMAYACAK
Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Quaresma'yı satmayacak. 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıl sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek.
DEĞERLENDİRME YAPILDI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Quaresma'yı masaya yatırdığı ve yeni sezonda da takımda kalması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Siyah-Beyazlı yönetim astronomik bir teklif yapılmadığı takdirde Quaresma'nın kalmasına karar verdi.
PORTEKİZLİ YILDIZ SATILMAYACAK
Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Quaresma'yı satmayacak. 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıl sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.