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Quaresma ile yola devam edilecek

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın isteği üzerine Quaresma’nın takımda kalmasına karar verildi.

Quaresma ile yola devam edilecek
Kartal'da ​Quaresma için son karar verildi... Beşiktaş Yönetimi sözleşmesi 2020 yılının Haziran ayında bitecek olan Portekizli futbolcunun takımda kalması konusunda fikir birliğine vardı.

DEĞERLENDİRME YAPILDI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Quaresma'yı masaya yatırdığı ve yeni sezonda da takımda kalması yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Siyah-Beyazlı yönetim astronomik bir teklif yapılmadığı takdirde Quaresma'nın kalmasına karar verdi.

PORTEKİZLİ YILDIZ SATILMAYACAK
Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Quaresma'yı satmayacak. 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıl sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek.

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