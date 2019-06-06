Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'yle ilgili transfer yarışına Galatasaray da katıldı... Portekiz'de yayınlanan Correio de Manha gazetesine göre Cezayirli yıldıza teklif yapan son takım Galatasaray oldu. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Brahimi için önemli bir rakamı gözden çıkardığını ancak asıl cazip olan konunun Şampiyonlar Ligi faktörü olduğu beliltildi.



KARAR ANI TEMMUZ BAŞI

Fenerbahçe'nin yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği yıldız futbolcuya İngiliz ve İspanyol kulüpleri büyük ilgi gösteriyor. Brahimi transferiyle ilgili kararını Temmuz başında açıklayacak.