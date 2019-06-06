Bugünkü
Takvim

Portekiz basınından flaş iddia: Yacine Brahimi'ye teklif götürdü

Correio de Manha gazetesi, transferin gözdesi olan Cezayirli yıldıza teklif götüren son takımın olduğunu yazdı. Haberde, faktörüne de vurgu yapıldı...

Cimbom’un kozu Şampiyonlar Ligi
Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'yle ilgili transfer yarışına Galatasaray da katıldı... Portekiz'de yayınlanan Correio de Manha gazetesine göre Cezayirli yıldıza teklif yapan son takım Galatasaray oldu. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Brahimi için önemli bir rakamı gözden çıkardığını ancak asıl cazip olan konunun Şampiyonlar Ligi faktörü olduğu beliltildi.

KARAR ANI TEMMUZ BAŞI
Fenerbahçe'nin yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği yıldız futbolcuya İngiliz ve İspanyol kulüpleri büyük ilgi gösteriyor. Brahimi transferiyle ilgili kararını Temmuz başında açıklayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriPortekiz basınından flaş iddia: Galatasaray Yacine Brahimi'ye teklif götürdü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri