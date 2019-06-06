Oğuzhan Özyakup için karar zamanı Beşiktaş Yönetimi'nin A Milli Takım'da bulunan Oğuzhan Özyakup için en kısa sürede bir karar vereceği öğrenildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Oğuzhan için kararı yönetime bıraktığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi'nin A Milli Takım'da bulunan Oğuzhan Özyakup için en kısa sürede bir karar vereceği öğrenildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Oğuzhan için kararı yönetime bıraktığı ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'ın kalmasından yana olduğu öğrenildi. Ancak İtalya'dan Siyah- Beyazlı oyuncu için teklif geleceği haberleri yönetimi tereddütte bıraktı. Eğer Oğuzhan'a astronomik bir rakam gelmezse bu oyuncu takımda tutulacak. Fikret Orman'ın Oğuzhan'la bir görüşme yapacağı öne sürüldü.